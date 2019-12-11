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Предприятия Wexler Group приступили к реализации дизтоплива, импортируемого из России по нефтепродуктопроводу «Прикарпатзападтранс».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на  Wexler Group.

«В декабре компании группы начали реализацию дизельного топлива, которое импортируется по нефтепродуктопроводу «Прикарпатзападтранс». Первые партии дизельного топлива уже растаможены и отгружаются потребителям в Новоград-Волынском и Смыге», - говорится в сообщении.

Других деталей в компании не сообщили. Однако, как информировало специализированное издание enkorr со ссылкой на трейдеров, декабрьский объем поставок по нефтепродуктопроводу «Прикарпатзападтранс» составит от 20 до 30 тыс. тонн.

Как сообщалось, Wexler Group является крупнейшим импортером российского дизтоплива по нефтепродуктопроводу «Прикарпатзападтранс»; на украинские компании этой группы в первом полугодии 2019 года приходилось 35% всего трубопроводного импорта дизтоплива. Кроме Wexler, по этому трубопроводу поставляют нефтепродукты компании ОККО, WOG, Glusco, «Альянс Энерго Трейд».

Wexler Group сообщила клиентам и партнерам о прекращении с 1 августа 2019 года поставок дизельного топлива происхождением из РФ по трубопроводу в связи с установлением в Украине спецпошлины.

С августа пошлина была установлена в размере 3%, а с октября она выросла до 4%.

После остановки работы нефтепродуктопровода доля российского ДТ на украинском рынке сократилась до 15%, однако, в октябре вернулась на уровень 32% за счет увеличения поставок с трубопроводного терминала в Гомеле и роста поставок по железной дороге.

«Прикарпатзападтранс» эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для транспортировки дизтоплива из России и Беларуси как для внутренних потребностей Украины, так и для транзита в европейские страны, в частности Венгрию.
ForUm

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