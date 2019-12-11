Кабмин отменил обязательное зачитывание номера и других данных лицензий в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний и для других групп с начала следующего года. Об этом сообщил министр Дмитрий Дубилет.

«Ну, вы помните, когда в конце ролика номер читается с эффектом перемотки. Почему это можно отменить? Во-первых, эта отмена не означает, что компании без лицензий смогут рекламироваться. Норма, которая обязывает рекламные площадки проверять лицензию, остается. Во-вторых, эта норма, может быть, имела смысл 20 лет назад, а сейчас, в эпоху гугла, совсем устарела», - написал он в Facebook.

Тем более, по его словам, из-за скорости чтения все равно часто ничего нельзя разобрать.

«Помню, как меня эта штука раздражала еще в школе. А недавно я ехал в машине, услышал эту белиберду и вдруг осознал, что это можно изменить. Согласовали это изменение с Минюстом, Минэко, Минфином и другими органами - и проголосовали», - объяснил Дубилет.

«Конечно, это мелочь. Но у меня есть теория, что вместе с большими и важными реформами следует постоянно искать такие мелочи, которые, может, не такие глобальные, но в совокупности также делают нашу жизнь немного приятнее и эффективнее», - отметил министр.