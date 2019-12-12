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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина мировыми лидерами, которыми он восхищается.

Выступая перед студентами университета в Анкаре, Эрдоган в то же время заявил, что в Европе не хватает вдохновенного лидера, а есть «серьезный кризис руководства и вакуум лидерства», сообщает Радио Свобода.

Трампа Эрдоган похвалил за откровенность.

«Нравится вам или нет, мистер Трамп – важное имя. У него нет скрытой повестки дня. Он говорит мне вещи четко и открыто», - сказал Эрдоган и добавил, что отвечает Трампу взаимностью.

Аналогично и Путина он охарактеризовал как лидера, который ничего не скрывает и откровенен с Турцией.

Третий действующий лидер, которому симпатизирует Эрдоган – шейх Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, которого президент Турции назвал «молодым и активным» лидером, который поддерживает бедные страны.

Среди вдохновенных личностей прошлого Эрдоган назвал пророка Магомета и основателя современной Турции Мустафу Кемаля Ататюрка. Отметил он и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и експремьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

13 ноября президент США ДональдТрамп заявил о «великолепной встрече» с Эрдоганом в Белом доме, одновременно указав, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 создает «серьезные вызовы», которые, он надеется, можно решить.
ForUm

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