также в разделеПроисшествия
Названы имена погибших 9 декабря военных 75
В Польше задержали украинца, который планировал теракт 35
Тела шести жертв пожара в одесском колледже до сих пор не опознаны 31
На Донбассе погибли 3 военных 40
Из колонии в Житомирской области сбежали двое заключенных 48
В Польше нашли убитыми двух украинцев 28
В Херсоне из-за обиды на маму повесился 10-летний мальчик 25
На Закарпатье военный напал с ножом на сослуживца 37
Под Киевом авто сбило двух детей 59
На Черниговщине отравились трое детей: один мальчик умер 49
ДТП на Житомирщине: полицейский сбил насмерть велосипедист, вину не признает 24
ООС: Боевики совершили 7 обстрелов, потерь нет 19
Количество погибших на пожаре в Одессе возросло до 12 71
В Черновецкой области в ДТП попал микроавтобус: есть пострадавший 17
На Донбассе боевики трижды нарушили «тишину» 19
На Донбассе погиб украинский военный 48
В Одессе СБУ блокировала деятельность вымогателей 30
На Закарпатье произошел пожар в магазине стройматериалов 14

10 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

у Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Широкино – из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 7 обстрелов:

неподалеку Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Кондрашевской Новой – из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

у Шумов – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Катериновки и Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Вчера, 10 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги