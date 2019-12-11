10 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:
у Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
дважды неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Широкино – из автоматических гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 7 обстрелов:
неподалеку Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Кондрашевской Новой – из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
у Шумов – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
дважды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов;
вблизи Катериновки и Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Вчера, 10 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.
С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было.
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