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С 2015 года в Украине действует транснациональная преступная группировка, которая путем обмана вербует граждан Украины и втягивает их в незаконную деятельность по распространению наркотических веществ на территории Российской Федерации. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Только в 2018 году были арестованы 176 наших сограждан, а осуждены 692 лица за незаконный оборот наркотических веществ. По состоянию на 30 июня 2019 в тюрьмах РФ незаконно удерживается 1989 граждан. По уточненной информации на сегодняшний день эта цифра составляет около 2000 граждан Украины», - написала она в Facebook.

Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров сообщил о деталях уголовного преследования более 300 граждан Украины, которые стали жертвами деятельности транснациональной преступной группировки.

По его словам, тяжелый путь домой удалось преодолеть лишь 35 украинцам. Сейчас они продолжают отбывать наказание в украинских тюрьмах. Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования 20 ноября помиловала одного человека из их числа, еще четырем уменьшила срок заключения на половину и теперь эти лица являются потенциальными кандидатами на условно-досрочное освобождение.
ForUm

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