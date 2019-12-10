также в разделеРелигия
Нарушения прав верующих УПЦ в 2019 году: 150 судебных процессов и 250 судебных производств 10
В УПЦ рукоположили двух новых епископов 9
Священник УПЦ объяснил, почему пост связан с радостью, а не с едой 7
У верующих УПЦ в 2019 году появились 7 новых небесных покровителей 10
Жизнь УПЦ в 2019-м году в цифрах: количество приходов, священников, монахов 30
Митрополит Онуфрий рассказал, что значит жить «по Божьему Закону» 17
Cегодня православные чтут память чудотворной иконы Богородицы «Знамение» 16
На Ровенщине общины УПЦ объединились для решения проблемных ситуаций 12
В РПЦ надеются, что иерархи Православных Церквей, признавшие ПЦУ, одумаются 16
В Одессе УПЦ передала пострадавшим в пожаре продукты и лекарства 13
Глава Антиохийской Церкви поддержал УПЦ и заявил, что признание ПЦУ не канонично 38
Митрополит УПЦ объяснил как члены ПЦУ и УПЦ КП могут вернуться в каноническую Церковь 22
В Сербской Церкви заявили, что решение об автокефалии должно приниматься только на Всеправославном соборе 69
В Одессе в соборе УПЦ простились с погибшим во время пожара спасателем 21
Митрополит Болгарской Православной Церкви выступил в поддержку УПЦ 46
Митрополит Антоний объяснил, почему эпатажу не место в Церкви 20
В УПЦ новая чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Вилийская 63
Митрополит Онуфрий рассказал, в чем смысл страданий мучеников 42

Перед встречей в нормандском формате мировые СМИ передали слова Папы Римского, сказанные во время проповеди на площади Святого Петра о том, чтобы данная встреча принесла мир на землю Восточной Украины.

Фото из открытых источников

Об этом написал в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Русская Православная Церковь, конечно, также считает подобные встречи очень важными, а молимся за мир на Украине мы за каждой Литургией, начиная с 2014 года, несмотря на успехи или неудачи в действиях политиков. Увы, это не всегда становится новостью", - отметил Владимир Легойда.

Как ранее сообщалось, Папа Римский заявил, что молится, о том, чтобы саммит «нормандского формата»  в Париже принес плоды мира и справедливости на Украину.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий распорядился во всех храмах молиться об успешной реализации миротворческих инициатив Украинского государства по урегулированию конфликта на Донбассе. Соответствующий циркуляр был направлен всем епархиальным владыкам.

В молитве, которая прикреплена к документу, говорится о мире, прошении о единстве и даровании мудрости власти.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5990 грн.
6
Теги