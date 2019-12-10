Перед встречей в нормандском формате мировые СМИ передали слова Папы Римского, сказанные во время проповеди на площади Святого Петра о том, чтобы данная встреча принесла мир на землю Восточной Украины.



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Об этом написал в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Русская Православная Церковь, конечно, также считает подобные встречи очень важными, а молимся за мир на Украине мы за каждой Литургией, начиная с 2014 года, несмотря на успехи или неудачи в действиях политиков. Увы, это не всегда становится новостью", - отметил Владимир Легойда.

Как ранее сообщалось, Папа Римский заявил, что молится, о том, чтобы саммит «нормандского формата» в Париже принес плоды мира и справедливости на Украину.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий распорядился во всех храмах молиться об успешной реализации миротворческих инициатив Украинского государства по урегулированию конфликта на Донбассе. Соответствующий циркуляр был направлен всем епархиальным владыкам.

В молитве, которая прикреплена к документу, говорится о мире, прошении о единстве и даровании мудрости власти.