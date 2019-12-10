Министерство цифровой трансформации Украины совместно со Startup Grind Kyiv при поддержке программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» объявили конкурс – 15 технологических стартапов смогут представлять Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов «Startup Grind Global 2020» в Кремниевой долине, сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что победители конкурса получат билет на участие в конференции, выставочный стенд, промо участия в конференции и pr-поддержку организаторов, покрытие финансовых затрат на логистику.

Более 125 стран мира отбирают 300 лучших среди лучших стартапов, которые презентуют свой продукт с 9 по 12 февраля на Startup Grind Global 2020 - мероприятии, которое посетят не менее 10 тыс. человек. Презентация будет проходить на 10 сценах в сердце мировой стартап-экосистемы и венчурных инвестфондов, в Кремниевой долине.

В этом году заявить об Украине как о инвестиционно привлекательном it-центре и продемонстрировать технологическую мощь страны смогут 15 сильнейших украинских стартапов. Впервые Украину на мировой стартап-арене представит столь масштабная национальная делегация.

Стать участниками могут зрелые стартапы, которые построили продукт, знают, что такое прибыль не понаслышке, готовы к масштабированию. Для участия в конкурсе стартапам нужно заполнить онлайн анкету в 12:00 16 декабря 2019.

Участники украинской делегации получат доступ к самым мощным деловым кругам - венчурным инвесторам, правительству и бизнесу. Возможность познакомиться лично с редакторами и учредителями ведущих технологических мировых медиа, сформировать сеть менторов, найти партнеров и сотрудников и влюбить в свой продукт двухмиллионную мировое сообщество Startup Grind.

Open Call состоится 19 декабря в Lift99 Kyiv Hub.

Напомним, в декабре украинский фонд стартапов начал прием заявок на получение грантов.