Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что через 7 лет уровень зарплат в Украине может догнать уровень зарплат в Польше. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Украина серьезно отстает от Польши, однако динамика реальной (то есть, с учетом роста цен) средней зарплаты (по всем отраслям) у нас опережает динамику роста средней реальной зарплаты в Польше в несколько раз. Догонять еще долго, но сделать это возможно», – отметил он.

Министр предположил, что если зарплаты в Украине будут расти в реальном выражении на 20% быстрее чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты соседей.

«Вот простой расчет - сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении до зарплаты в Польше в 3,58 раз. То есть, сравним зарплаты», – написал он.

По информации Милованова, темп роста средней реальной заработной платы в 2018 году в Украине составил 29,2%, а в Польше - 8,1%.