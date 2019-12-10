Турция заявила, что присоединяется к Албании и Косово в бойкоте церемонии вручения Нобелевских премий 10 декабря. Таким образом три страны выражают протест против вручения премии по литературе за 2019 год Питеру Гандке, сообщает Радио Свобода.

Посол Турции в Швеции Хакки Эмре Юнт заявил 9 декабря что турецкий вещатель Hurriyet не посетит церемонию награждения в Стокгольме, где состоятся по меньшей мере две демонстрации против Гандке. Ранее чиновники Турции призвали Шведскую академию изменить решение о присуждении премии Гандке.

Министр иностранных дел Косово Бегджет Паколли заявил, что поручил послу в Швеции бойкотировать церемонию. Он указал, что «писатель, который поддерживал Милошевича и его геноцид в Боснии и Косово, не заслуживает Нобелевской премии».

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Албании Гент Какай заявил об аналогичном шаге, написав в Твиттере, что «оправдание жестокости войны при распаде Югославии не должно быть вознагражденным».

Писатель австрийского происхождения, ныне живущий во Франции, оказался под огнем критики за поддержку ныне покойного сербского авторитарного президента Слободана Милошевича. В 1996 году писатель опубликовал свои заметки «Справедливость для Сербии», которые раскритиковали за «умаление военных преступлений», совершенных сербскими военными.

Гаагский трибунал обвинял Милошевича в геноциде, в частности убийстве нескольких тысяч жителей Сребреницы, нарушений законов войны и преступлениях против человечества. Несмотря на это, Гандке выступил с речью на похоронах Милошевича.