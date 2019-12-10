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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в клинике мюнхенского университета «Гроссхадерн», где ему проводили операцию на сердце, сообщает УНИАН.

По предварительным данным, хирургическое вмешательство прошло успешно, однако после него начались осложнения. Лужков не смог выйти из состояния наркоза.

«По словам источников в окружении Юрия Лужкова, на операцию в Германию он прилетел вчера вместе с супругой Еленой Батуриной. Сама Батурина сейчас находится в шоковом состоянии, так как врачи давали благоприятные прогнозы на эту плановую операции»", - говорится в сообщении.

Лужкову было 83 года.


 
ForUm

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