Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование уголовного дела в отношении заместителя главы Нацбанка Катерины Рожковой по факту разворовывания денег «Платинум Банка», близкого Александру Грановскому и Борису Кауфману. Об этом сообщил «Стопкор».

Ранее уголовное производство (№1201500000000334) по факту разворовывания денег должностными лицами «Платинум Банка» было прекращено. Теперь ГПУ повторно открыло дело по этому же факту — №42016000000000885.

В 2010 году Катерина Рожкова стала заместителем главы правления «Финбанка», через три года перешла на аналогичную должность в «Платинум Банк», а с 2014 года до июня 2015 года была и.о. главы правления. Оба финучреждения связаны с экс-нардепом Александром Грановским и олигархом Борисом Кауфманом. «Эти одиозные одесские бизнесмены могли лоббировать назначение Рожковой в 2015 году на серьезную должность в НБУ, рассчитывая взамен на разнообразные услуги и уступки со стороны регулятора», — пишет «Стопкор».

Так, по версии следствия, в 2015 году тогдашняя начальница департамента банковского надзора Катерина Рожкова могла помочь своим бывшим работодателям вывести из «Платинум Банка» больше 1,1 млрд грн, выделенных учреждению на рефинансирование. После этого регулятор больше месяца затягивал принятие решения о признании банка неплатежеспособным.

Кроме того, Рожкова фигурирует еще в трех уголовных производствах по фактам злоупотребления служебными полномочиями и вывода 280 млн грн акционерами «Банка Михайловский» под залог противоправно отчужденных госземель.

В том же материале Стопкор сообщил о том, что семья чиновницы НБУ проживает в незадекларированном особняке на столичных Осокорках. Дом на берегу Днепра был построен в нарушение закона — на земельном участке с целевым назначением под садоводство и выпас скота. Рожкова также имеет коллекцию наручных часов премиум-брендом и накопления в сумме 7,5 млн грн.

Напомним, в 2016 году в рамках уголовного дела Нацполиция провела обыск в доме Рожковой. В материалах говорилось о возможной причастности Рожковой к доведения до банкротства «Платинум Банка» и махинациях в его пользу. В результате обыска изъяли мобильный телефон. После в сети обнародовали записи телефонных разговоров, которые могли состояться между Рожковой и ее экс-работодателями из «Платинум Банка». За аудио женщина с голосом, похожим на голос Рожковой, обещает Борису Кауфману, Григорию Гуртовому и Дмитрию Зинкову продвигать нужные решения и договариваться с нужными людьми.