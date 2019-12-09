Пятый президент Петр Порошенко вышел из основателей агропромышленной компании «Укрпроминвест-Агро», ее конечным бенефициаром стал его старший сын Алексей.

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, пишет Экономическая правда.

Среди основателей «Укрпроминвест-Агро» значатся Евгений Саенко, Алексей Порошенко (конечный бенефициарный владелец) и ООО «Прайм Инвестментс».

Алексей Порошенко получил контроль над «Укрпроминвест-Агро» через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen Group S.a.r.l.

Смена собственников состоялась 31 октября.

Агропромышленная компания «Укрпроминвест-Агро» специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки и животноводстве. Земельный банк - 120 тысяч гектаров в шести областях Украины.

Алексей Порошенко также сталбенефициаром ООО «Группа Агропродинвест», основателем которой является «Укрпроминвест-Агро», а также ряда входящих в ООО компаний - ЧАО «ПК Подолье», ООО «ПК Заря Подолья», ООО «Винницкий комбинат хлебопродуктов №2», агрофирма «Днипроагролан», АФ «Иванковцы», ООО «Мас-Агро», ООО «Правобережное» и ООО «Прогресс-НТ».

Ранее владельцем этих активов был Петр Порошенко.

Напомним, Центрально-европейская кондитерская компания, бенефициаром которой является сын пятого президента Украины Алексей Порошенко, купила 9,92% акций Международного инвестиционного банка.

Ранее корпорация Roshen подтвердила информацию о том, что бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.