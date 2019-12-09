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В Херсоне квартире многоэтажки покончил жизнь самоубийством через повешение 10-летний мальчик. Об этом в полицию сообщил врач кареты скорой помощи, информирует пресс-служба облглавка.

На месте происшествия следственно-оперативная группа следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружила. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия через повешение.

Как рассказал начальник отдела ювенальной превенции полиции области Ярослав Шанько, семья на учете у социальных служб не находилась, мальчик характеризовался только положительно, хорошо учился и занимался спортом. По словам мамы погибшего стало известно, что сын хотел новую компьютерную игру. Женщина пообещала купить ее позже. Мальчик сильно обиделся и ушел в свою комнату. Когда мать через некоторое время зашла туда, сын уже не дышал.

Открыто уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины с пометкой (самоубийство). Сейчас правоохранители изъяты личные вещи мальчика и устанавливаются окончательные причины такого поступка.
ForUm

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