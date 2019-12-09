Закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, сообщает Интерфакс со ссылкой на издание TourismGuncel.

Налог вводится с 1 января 2020 года. Просьбы отельеров отложить его и снизить ставку не нашли ответа.

В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года - 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов. Причем налог для гостей будет оформляться отдельным документом.

Парламент Турции принял законопроект в середине ноября. Ранее по инииативе министерства финансов обсуждалось введение в 2020 году налога с отельеров, которые должны были платить от 1 до 6% стоимости номеров в бюджет. В итоге парламентская комиссия решила переложить налог на туристов и изменить его ставку.

Новшества встретили жесткую критику представителей туристической отрасли Турции. Отельеры заявляли, что это может отпугнуть иностранных туристов и снизить их доходы.