В состав украинской делегации на «нормандском саммите» в Париже входят министр энергетики Алексей Оржель, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко, глава МВД Арсен Аваков. Об этом журналистам на брифинге в Париже сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, передает 112 Украина.

«По делегации – знаю, что еще вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть Оржель и Витренко. По необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые касаются них», - заявил Тимошенко.

Тимошенко добавил, что по необходимости советники будут помогать Зеленскому и непосредственно могут присутствовать на встрече лидеров, когда будет обсуждаться именно их тема.

«У нас большая делегация, члены делегации в зависимости от вопросов, которые будут обсуждаться, могут меняться, то есть советники могут приходить к «нормандскому формату» и помогать президенту относительно определения вопросов. Как советники присутствуют Баканов (глава СБУ Иван Баканов, - ред.), Аваков и Хомчак (начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, - ред.). У нас большая делегация, и мы готовы к любым вопросам», - заявил Тимошенко.

Напомним, 9 декабря состоится первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин проведут переговоры в столице Франции Париже.

В конце ноября Зеленский сообщил, что лидеры стран «нормандского формата» обсудят «возвращение всех украинских пленных», прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и местные выборы на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.