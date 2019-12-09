В последний рабочий день уходящей осени украинский флагман ракетостроения КБ «Южное» с рабочим визитом посетила китайская делегация.

По информации пресс-центра КБ «Южное», визит китайских коллег проходил в рамках пролонгации Программы украино-китайского сотрудничества в вопросах мирного освоения космоса.

Сотрудничество независимой Украины с Китаем в ракетно-космической сфере началось в 1995 году, когда была создана специальная подкомиссия, регулирующая вопросы отраслевого взаимодействия двух государств. Весной 2016 года состоялось 5-е по счету заседание двухсторонней группы, на котором была принята Программа сотрудничества на период с 2016 по 2020 г. по информации пресс-службы КБ «Южное», нынешний визит китайской делегации предполагал подготовку проекта очередного этапа программы, который очевидно будет утвержден на заседании Подкомиссии в 2020 году.

Сотрудники КБ «Южное» провели экскурсию китайским коллегам по цехам предприятия, продемонстрировали возможности испытательных площадок и стендов, показали суперкомпьютер и 3D принтер, на котором с 2016 года осваивают технологию аддитивного производства ракетних компонентов.

Следует отметить, что Китай давно и всерьез заинтересован в украинских космических и авиационных разработках. Украинский завод авиационных двигателей «Мотор-Сич» и КБ «Ивченко-Прогресс» не первый год сотрудничают с Поднебесной по поставкам самолетных двигателей, а последние несколько месяцев в СМИ активно муссируется тема, что китайцы и вовсе могут выкупить «Мотор». После разрыва торговых отношений с Россией в военно-промышленном комплексе завод, ранее ориентированный преимущественно на российский рынок, испытывает не лучшие времена и выживает только за счет сотрудничества с Китаем.

Похожая ситуация образовалась и в сфере ракетостроения. Флагманское предприятие отрасли КБ «Южное» срывает оборонные и международные заказы один за другим, новых разработок нет с 2013 года, взамен них КБ показывает только маломерные макеты ракет и спутников, презентационные характеристики которых имеют мало общего с реальностью.

Доверие к Украине на рынке космических услуг стремительно падает, иностранные заказчики отказываются от сотрудничества ввиду высоких рисков. В итоге крупнейший в прошлом промышленный гигант «Южмаш», выполняющий большую часть заказов КБ «Южное», работает неполную рабочую неделю, люди имеют задолженность по зарплате, а государство то и дело покрывает долги завода за электроэнергию за счет бюджета.

В убыток работает и само КБ «Южное». Мало того, руководство предприятия постоянно преследуют скандалы, обвинения в коррупции, попытках передела отрасли и даже продаже секретных разработок «налево».

Так, в 2017 году американская газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование, в котором руководство КБ «Южное» подозревалось в передаче Северной Корее технологий производства двигателей для баллистических ракет.

По мнению экспертов, именно при помощи украинских ракетостроителей КНДР удалось создать ракеты большой дальности, способные поразить территорию США. Информация не подтвердилась, а тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов выступил в защиту КБ «Южное» и «Южмаш», назвав обвинения вымыслом и российской провокацией.

В свою очередь, генеральный директор КБ «Южное» Александр Дегтярев категорически исключил возможность утечки со стороны подконтрольного ему предприятия и предположил, что, если северным корейцам и удалось заполучить чертежи ракетных двигателей легендарной «Сатаны», то попасть они могли к ним со стороны России или другим путем.

В 2011 году северокорейские шпионы действительно предприняли попытку завладеть секретной документацией по двигателям МБР «Сатана», но были арестованы украинскими спецслужбами и осуждены на 8 лет.

Очевидно, что такой апгрейд военного арсенала КНДР откровенно не выгоден США и представляет для них прямую угрозу. То же самое касается и Китая, который активно соперничает с американцами в освоении Луны.

Пока США полным ходом готовятся к реализации новой лунной программы Артемида, Китай не скрывает интереса к лунным разработкам КБ «Южное».

Помимо лунного аппарата, который был создан еще в советскую эпоху, предприятие Александра Дегтярева активно продвигает тему разработок Лунной промышленно-исследовательской базы и лендер-хоппера, передвижного посадочного лунного модуля. На последнем космическом салоне в Дубае в ноябре презентация этих проектов наделала много шума. Китайцы очевидно намерены заполучить разработки, что в очередной раз может ударить по имиджу Украины в глазах американских партнеров.

Впрочем, не исключен и более привычный для КБЮ Дегтярева вариант развития событий. Лунные разработки пребывают на стадии идеи, а вся выставочная активность бюро призвана лишь привлечь средства, которые оно успешно «проест» и будет просить еще, оставив наивным китайцам только «завтраки».