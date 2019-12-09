Москва негативно относится к инициативе по расширению «нормандского формата» (Германия, Украина, Франция, Россия), урегулирование в Украине зависит только от выполнения ранее принятых решений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата», - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление замгоссекретаря США Дэвида Хейла о расширении «нормандского формата».

«Не надо искать альтернативу, - подчеркнул Грушко. - Надо идти по двум трекам: по треку безопасности - завершить наконец разведение сил; и по политическому - запустить процесс путем введения в действие «формулы Штайнмайера» и принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса».

Напомним, 9 декабря состоится первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин проведут переговоры в столице Франции Париже.

В конце ноября Зеленский сообщил, что лидеры стран «нормандского формата» обсудят «возвращение всех украинских пленных», прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и местные выборы на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.