8 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:
у Васильевки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
у Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Марьинки и Широкино – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 3 вражеских обстрела:
у Травневого – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Крымского и Хутора Вольного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вчера, 8 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
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