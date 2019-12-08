В Бахмуте попрощались с волонтером Артемом Мирошниченко, который умер в больнице от травм, полученных вследствие жестокого избиения.
Об этом сообщила журналистка Анастасия Федченко в Facebook.
«В Бахмуте прощаются с Артемом Мирошниченко, убитым за украинский язык в украинском городе ... Так считают местные активисты", - написала она.
По словам журналистки, на теле волонтера страшные следы избиения. «На Артема страшно смотреть, на нем нет живого места», - отметила Федченко.
Напомним, 29 ноября в Бахмуте вследствие нападения неизвестных тяжелые травмы получил местный волонтер Артем Мирошниченко. После ряда сложных операций он находился в реанимации. 5 декабря вечером мужчина умер.
Активиста избили подростки 16 и 17 лет, которые занимались боевыми искусствами, за то, что он ответил им на украинском.
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