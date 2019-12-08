На фоне подготовки к встрече нормандской четверки Православная церковь Украины призвала провести 8 декабря во всех храмах молебен за «справедливый мир и победу».
Об этом говорится в ее официальном заявлении в Facebook.
Как отмечается, соответствующее распоряжение подписал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.
Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.
Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время