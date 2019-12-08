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На фоне подготовки к встрече нормандской четверки Православная церковь Украины призвала провести 8 декабря во всех храмах молебен за «справедливый мир и победу».

Об этом говорится в ее официальном заявлении в Facebook.

Как отмечается, соответствующее распоряжение подписал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

«Уже шестой год продолжается вооруженная агрессия России против Украины, в течение которой тысячи человек погибли, десятки тысяч — пострадали, а миллионы стали вынужденными переселенцами… Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большие надежды на всемилостивого Господа. Поэтому едиными устами и единым сердцем завтра (8 декабря) во всех уголках Украины будем молиться за справедливый мир и победу для нашего народа и нашего государства», — призвал он.

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.
ForUm

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