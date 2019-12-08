В воскресенье, 8 декабря, в работе метро в Киеве возможны некоторые изменения в связи с футбольным матчем на НСК «Олимпийский». Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен» в Facebook.

Как сообщается, в связи с футбольным матчем, который начнется в 17 часов, в работе киевского метро возможны определенные изменения.

«Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение могут ввести для избежания массового скупченя пассажиров на платформах станций метро.