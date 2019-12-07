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В столице Ирака Багдаде неизвестные вооруженные боевики в масках напали на главный объект антиправительственных протестующих возле площади Тахрир, в результате чего 23 человека погибли, более 100 получили ранения.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел вечером 6 декабря — группа неизвестных боевиков в масках напали на протестующих на улицах возле площади и пытались продвинуться до самой площади, но их остановили силы безопасности Ирака.

Однако в силовых структурах страны заявили, что не смогли идентифицировать боевиков. По последним данным, в результате атаки погибли 23 человека, 127 получили ранения, в том числе среди погибших трое полицейских.

Этот случай стал жестоким всплеском насилия в Ираке за последние несколько недель, он произошел через неделю после того, как премьер-министр страны Адель Абдул-Махди ушел в отставку.

В Ираке уже более двух месяцев продолжаются протесты против ухудшения социально-экономического положения населения в стране. Первая протестная волна произошла в сентябре и была подавлена властями; 25 октября демонстрации вспыхнули с новой силой. Иракские военные признали, что применили против демонстрантов «чрезмерную силу», и заявили, что «начали привлекать к ответственности командиров, совершивших эти неправильные действия».

28 ноября протестующие в Ираке подожгли консульство Ирана в городе Наджафе. Демонстранты выкрикивали лозунг: «Иран, вон из Ирака». Силы безопасности страны открыли огонь, убив не менее 45 человек. Это было второе нападение на иранское консульство в Ираке за ноябрь.

Всего за время акций протеста с сентября погибли более 450 человек.
ForUm

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