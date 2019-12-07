В Мадриде 6 декабря прошел многотысячный марш с требованием принять меры для борьбы с изменениями климата.

Как пишет El Pais, в марше приняла участие экоактивистка Грета Тунберг.

К митингу также присоединились представители организаций Greenpeace, Экологи в действии, Альянс за климат, 2020 Восстание за климат, движения Пятницы ради будущего.

По данным организаторов Марша за климат, в акции приняли участие более полумиллиона человек. По данным полиции, было 15 000 участников.

«К нашим голосам прислушиваются все больше и больше, но, конечно, это не приводит к политическим действиям. Я надеюсь, что мировые лидеры осознают актуальность в решении климатического кризиса», — отметила Тунберг.