В Мадриде 6 декабря прошел многотысячный марш с требованием принять меры для борьбы с изменениями климата.
Как пишет El Pais, в марше приняла участие экоактивистка Грета Тунберг.
К митингу также присоединились представители организаций Greenpeace, Экологи в действии, Альянс за климат, 2020 Восстание за климат, движения Пятницы ради будущего.
По данным организаторов Марша за климат, в акции приняли участие более полумиллиона человек. По данным полиции, было 15 000 участников.
«К нашим голосам прислушиваются все больше и больше, но, конечно, это не приводит к политическим действиям. Я надеюсь, что мировые лидеры осознают актуальность в решении климатического кризиса», — отметила Тунберг.
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