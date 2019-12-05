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Завтра, 6 декабря, сотни киевлян, выступающих против незаконной застройки, придут на встречу с руководителем Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Александром Строкачем.

Как сообщает пресс-служба Штаба обороны Киева, выступившего организатором акции, ее цель – добиться аннулирования незаконной разрешительной документации на более полторы сотни незаконных строительств, а также ликвидации института «смотрящих».

«Люди настроены крайне решительно и будут оставаться в здании ГАСИ бессрочно  (круглосуточно, даже с установкой палаток) до решения проблемных вопросов по сути. «Мы хотим в корне изменить систему, добиться аннулирования незаконно выданных разрешений на строительство и градостроительных условий и ограничений, но делаем это открыто, прозрачно и публично», - заявили в Штабе.

Также организаторы утверждают, что будут находится в здании ГАСИ, чтобы препятствовать появлению там так называемых «смотрящих» за деятельностью Госгеокадастра и Государственной архитектурно-строительной инспекции братьев Алексея и Юрия Горовых, а также «теневого» руководителя Киева Вадима Столара.

Ранее сообщалось, что они пытаются завладеть особо ценными землями под Киевом.
ForUm

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