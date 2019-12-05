также в разделеПолитика
Украина хочет поменять «представителей Донбасса» в составе ТКГ 14
У Зеленского не исключили изменений в Конституцию после «нормандской встречи» 13
«Неаннексия Крыма»: Казахстан готовит ответ на реакцию Украины на заявление Токаева 27
ВР одобрила «антирейдерские» изменения в Земельный кодекс 26
Медведчук объяснил, почему НАТО невыгодно, чтобы Украина стала полноправным членом Альянса 31
Эксперты назвали настоящие причины обысков в офисе Медведчука 49
Журналист: Обыск СБУ в офисе Медведчука доказывает, что «утечка» про политические репрессии - это правда 25
Рада отложила рассмотрение изменений в Избирательный кодекс 15
В Раде подрались двое «слуг» 56
Зеленский: После достижения мира армия не перестанет быть приоритетом государства 32
The World News Monitor: Медведчук считает, что Украина крайне рискует остаться без транзита российского газа 31
СМИ: «Голос» Вакарчука лоббирует массовый ввоз некачественных лекарств в Украину 79
Зеленский назначил уполномоченного по вопросам волонтерской деятельности 45
В Раде – десятый кнопкодав: прикрывал руку газетой 50
Скабеева дозвонилась к Зеленскому 150
СМИ: Коломойский хочет сместить Богдана 80
В МИД отреагировали на заявление Токаева о Крыме 65
Путин о транзите газа: Условия Украины неприемлемы 73

Новым специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе стала швейцарская дипломатка Хайди Грау, которая заменит на этом посту австрийского дипломата Мартина Сайдика.

Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в своей речи во время открытия пленарной сессии 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в четверг в Братиславе, сообщает Укринформ.

«Я бы хотел выразить свою благодарность за замечательную и ценную работу моему специальному представителю в Украине и в Трехсторонней контактной группе послу Сайдику. А также официально объявить о назначении посла Хайди Грау как его преемника», - сказал он.

Как сообщалось, Сайдик был назначен спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине в июне 2015 года вместо Хайди Тальявини.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1401 грн.
19
Теги