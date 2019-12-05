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Президент Украины Владимир Зеленский хочет возобновления отношений с РФ и мира в своей стране, но вопрос в том, получится ли у него это. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, сообщает ТАСС.

«Очевидно, нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с Россией в том числе, чтобы мир был, чтобы возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Вопрос в том, получится ли у него», - сказал он. По мнению российского премьера, важно, чтобы Зеленскому хватило силы духа и мужества противостоять «оголтелому национализму».

«Самое главное, я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах, а иными словами, противостоять такому «оголтелому национализму» и желанию все перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с Россией», - заявил Медведев.
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