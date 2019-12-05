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Российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление 94-го так называемого «гуманитарного конвоя», сообщили ForUm’у в Госпогранслужбе.

Через российские пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк» с 4:50 до 5:40 5 декабря на въезд в Украину последовало 2 колонны так называемого российского «гумконвоя». 94-й «гумконвой» состоял из 25 автомобилей.

«Его перемещение, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций», - говорится в сообщении.

В грузовиках якобы перевозили детское питание. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре.

Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%.
ForUm

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