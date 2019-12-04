также в разделеМир
Двух российских дипломатов вышлют из ФРГ из-за громкого убийства в Берлине 18
На Филиппинах жертвами тайфуна стали 17 человек 18
Трамп: РФ хочет договориться о соглашении по ядерному оружию 36
СМИ: Германия подозревает российский след в убийстве в Берлине 94
Трамп считает заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО очень опасным 46
Полиция арестовала сообщника террориста, устроившего резню в Лондоне 52
Во Франции разбился вертолет, погибли 3 человека 17
Трамп пропустит первое заседание суда по импичменту 37
Очередная авария с автобусом: в Тунисе погибли более 20 туристов 53
Протесты в Гонконге: полиция применила слезоточивый газ 24
Парламент Ирака принял отставку премьера 18
Стрельба в Новом Орлеане: есть пострадавшие 16
В Израиле демонстранты требуют отставки Нетаньяху 21
В России перевернулся пассажирский автобус: есть погибшие 29
В США в результате крушения самолета погибли 9 человек 18
На саммите НАТО Трамп встретится с Меркель и Макроном 19
Между Францией и Швейцарией запустят метро 24
Перестрелка полиции и наркокартеля в Мексике забрала 14 жизней 152

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

На вопрос, могут ли публикации о причастности России к этому резонансному заказному убийству омрачить нормандский саммит, который намечен на 9 декабря в Париже, Песков сказал: «Нет, я не думаю», передает Интерфакс.

«Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также подчеркнул, что не может добавить ничего нового в связи с расследованием убийства в Берлине, и в Кремле «абсолютно не в курсе этого происшествия».

Ранее во вторник телеканалы WDR, NDR и газета Sueddeutsche Zeitung сообщили, что правоохранительные органы Германии подозревают Россию в причастности к убийству Хангошвили. По их данным, на этой неделе дело перейдет к генпрокуратуре, которая считает, что «российское государство или государственные органы Чеченской республики могли дать заказ на убийство в берлинском районе Моабит».

Хангошвили был убит в Берлине 23 августа по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в него, тот скончался на месте. Немецкие СМИ сообщали, что убитый – гражданин Грузии был родом из Чечни, а задержанный по подозрению в убийстве – россиянин.

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сделали вывод о том, что подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине может быть сотрудником российских спецслужб. Как сообщил журнал Der Spiegel, в поданных на визу документах мужчина указал, что его зовут «Вадим Андреевич Соколов, 49 лет, из Иркутска» с пропиской в Санкт-Петербурге.

Накануне The Insider, Bellingcat и Der Spiegel опубликовали еще одно расследование, согласно которому «Вадима Соколова» в действительности зовут Вадим Красиков. По данным расследователей, до 2015 года он находился в розыске в России за убийство, обстоятельства которого схожи с преступлением в Берлине.

19 июня 2013 года у своего дома в Москве был застрелен предприниматель из Кабардино-Балкарии Альберт Нарзанов, владелец сети ресторанов и рынка в Нальчике. Сзади к нему подъехал велосипедист в кепке и с рюкзаком.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги