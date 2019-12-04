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В течение двух недель на территории села Соболевка Купянского района произошло пять пожаров в хозяйственных постройках на территории частных домовладений.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, принятыми мерами сотрудники Купянского отдела полиции установили, что к совершению правонарушений причастен 9-летний мальчик – житель этого же населенного пункта.

Как выяснилось, ребенок находится на учете у врача-невропатолога.

В настоящее время полицейские составили в отношении матери парня административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях) и направили для дальнейшего рассмотрения в суд.

Для принятия дополнительных мер воспитательного характера, оказания помощи специалистами информация направлена ​​в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и учебное заведение.
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