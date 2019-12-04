Металлургические шлаки и другие отходы производства будут использоваться в дорожных работах в ближайшее время. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя принятое правительством распоряжения Кабинета Министров Украины «О применении отходов производства в дорожном строительстве», сообщает пресс-служба министерства.

«Такое решение правительства, в частности, позволяет избавиться зависимости от импорта из Российской Федерации строительных материалов, в частности, битума. Это также позволит экономить средства во время дорожных работ, качество при этом будет должным», - отметил Криклий.

«Уже наработана база нормативно-технических документов, учитывающий как отечественный, так и европейский опыт в этом вопросе. Эти нормы регламентируют требования к технологическим процессам и составляющим дорожного бетона, главной из которых является применение исключительно высококачественного портландцемента, а также непосредственно металлургических шлаков», - подчеркнул министр инфраструктуры.

Отныне при осуществлении публичных закупок работ по строительству и услуг по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования обязательно будет предусматриваться применение неценового критерия «Мероприятия по защите окружающей среды» с удельной его весом не менее 10%. В договорах на строительство, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях будет предусматриваться использование отходов производства (металлургических шлаков, зол выноса и т.д.), соответствующие нормативным документам по вопросам экологической маркировки и декларации.

На сегодня ценовой критерий оставался единственным критерием, который применяется заказчиками выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования для определения подрядных организаций.

Такое решение должно улучшить экологическую ситуацию - отходы не будут загрязнять окружающую среду, а «работать» в пользу общества.