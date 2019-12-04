За прошедшую неделю (25.11-01.12) ОРВИ в Украине заболели 170 950 человек, из них 69% дети, сообщает пресс-служба Минздрава.

Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 447,1 на 100 тыс. населения, что на 6% меньше уровня эпидемического порога по Украине.

Зарегистрировано 13 случаев гриппоподобного заболевания и 38 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. По результатам лабораторного исследования получено 2 положительных результата: определен вирус гриппа типа A (H3) и парагрипп.

В стране зафиксировано спорадическое географическое распространение гриппа.

В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 16635 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 193 882 человека.

С начала эпидемического сезона не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа.

Напомним, за неделю 18-24.11 ОРВИ заболели 158 876 человека, из них 68,3% дети.