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Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявляет, что к незаконно осужденному в РФ активисту «Автомайдана» Владимиру Якименко применяют физическое насилие и отказывают в предоставлении медпомощи.

«Получила информацию о вопиющей ситуации с нарушением прав незаконно осужденного гражданина Украины Владимира Якименко, который содержится в ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области. У Владимира существенно ухудшилось состояние здоровья. Он страдает от боли в животе и ключице, также имеет проблемы с зубами. Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, медицинские работники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимой помощи нашему соотечественнику. Более того, гражданина Украины под давлением заставили подписать отказ от полного медицинского обследования», - написала она в Facebook.

По имеющейся информации, работники исправительного учреждения применяют к Якименко физическое насилие, а именно наносят удары по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться до гола, после чего начинают проводить длительный досмотр личных вещей. Есть факт о предвзятом отношении к нему в связи с его гражданством.

«Кроме того, наш согражданин не обеспечен одеждой установленного образца, соответствующей сезону и климатическим условиям. В частности, ему выдали обувь, не подходящую по размеру, что привело к травмам ног», - сообщила омбудсмен.

В то же время, жене Владимира администрацией исправительной колонии было отказано в принятии посылки с теплыми вещами и лекарствами для заключенного без объяснения причин.

Денисова в неотложном порядке обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой в кратчайшие сроки принять меры по проведению полного медицинского обследования, и по результатам предоставить соответствующую медицинскую помощь.

«Также обращаюсь к советнику-посланнику временно поверенного Украины по делам Украины в РФ Василию Покатило с просьбой срочно проверить условия содержания и обеспечить Владимира Якименко соответствующей консульско-правовой помощью», - резюмировала омбудсмен.
ForUm

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