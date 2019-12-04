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Олигарх Игорь Коломойский пытается устроить скандального экс-прокурора Константина Кулика на работу в СБУ, чтобы тот занимался делами против его конкурентов.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах и высокопоставленного сотрудника СБУ.

«Он пытается продавить назначение Кулика в следственный департамент, чтобы тот занимался делами против конкурентов олигарха», - сказал источник.

По данным издания, влияние Коломойского на власть теряет свои позиции. В частности, проявлением этого могло стать и увольнение из ГПУ «частного» прокурора Кулика, в производствах которого по странному стечению обстоятельств проходили все враги Коломойского.

Как сообщал ForUm, 27 ноября Кулика уволили из ГПУ, потому что он прогулял экзамен на знание законодательства для работы в Офисе генерального прокурора.

В начале ноября стало известно, что Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения.

В 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлено ряд объектов недвижимости в центре Киева.

После декриминализации статьи о незаконном обогащении суд продолжил судить Кулика по недействующей статье, потому что не нашел возможности закрыть дело на стадии судебного разбирательства.
ForUm

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