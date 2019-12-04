Семья главного столичного фискала Людмилы Демченко замешана в коррупционных схемах обогащения за счет киевских налогоплательщиков. Сама Демченко еще запомнилась скандалом с поддельной справкой участника АТО.



В начале 2019 года в Украине стартовала реформа Государственной фискальной службы. Суть реформы заключалась в разделении ее на два отдельных органа центральной исполнительной власти – на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.

Уже более пяти лет Людмила Демченко занимает должность начальника Главного управления ГФС в Киеве. Несмотря на 10-летний запрет ей занимать должности на государственной службе, согласно закону «Об очищении власти».

Ранее СМИ связывали ее с Клименко, потом с командой президента Порошенко, в частности через народного депутата от БПП Нину Южанину.



В 2015 году главным фискалом в Киеве ее назначил скандальный Роман Насиров. С того момента вышло очень много журналистских расследований о том, что Демченко, ее семья и окружение организовали несколько схем по выводу средств.



Раньше я уже анализировал состояние семьи Демченко и публиковал схему вывода НДС на компании, связанные с ее мужем. Муж руководительницы киевской ГФС Борис Демченко владеет рядом компаний за рубежом, которые не имеют представительства в Украине, однако в Украине действуют компании с созвучными названиями. Действительно, согласно данным декларации о доходах, Борис Демченко владеет акциями польской компании Rentakran Sp.z.O.O. Согласно информации польского реестра юридических лиц, эта компания занимается арендой и лизингом техники и строительной техники.



Коррупционная деятельность в должности начальника Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Киеве приносит ей от $5 до $7 млн ежемесячно. Всего же на своей должности ей удалось «заработать» больше $300 млн. Это не только семейные схемы, а также и прикрытие бизнеса от уплаты налогов.



Несмотря на публикацию в средствах массовой информации, обращения общественности в правоохранительные органы, госпожа Демченко продолжает занимать свою должность. Я так подозреваю, что схемы ее продолжают существовать.



В июле 2019-го Государственное бюро расследований начало уголовное производство, которое расследуется по фактам служебных злоупотреблений должностными лицами ГУ ГФС в городе Киеве. В уголовном деле говорится, что Демченко умышленно способствовала уклонению от уплаты налогов путем обеспечения регистрации налоговых накладных по результатам сомнительных финансовых операций.

Интересно, что в 2014–2015 годах прокуратура расследовала дело против Демченко, где она подозревалась в злоупотреблении служебным положением. Дело не закончилось ничем, а Людмила пошла на повышение. Тогда СМИ писали, что помогла ей закрыть уголовное производство тогдашний народный депутат Нина Южанина.

Еще одно не менее интересное уголовное дело расследуется военной прокуратурой. Демченко и другие должностные лица подозреваются в получении фиктивной справки участника АТО. Следствием было установлено, что она якобы находилась в зоне АТО в статусе медсестры, но фактически находилась в санатории, который находится в Конча-Заспе. Данная справка могла бы обезопасить ее от люстрации.

В официальном ответе на запрос Министерство обороны Украины заявляет, что Людмила Демченко не принимала участие в боевых действиях. Тогда логичный вопрос – откуда у нее справка участника АТО?

Семья Демченко и схемы вывода средств за рубеж



Дочь Демченко Людмилы (по фамилии мужа – Аль-Дури) Елена была соучредителем фирмы ООО «Строительная рента». Затем она вышла из перечня владельцев, зато появилась Демченко Елена Николаевна, о чем свидетельствуют данные аналитической системы Youcontrol.

Первый основатель – Хобленко Александр Сергеевич. Фирма называлась «Клайд групп». 24 января 2017 года Хобленко продает фирму. Владельцем становится Шаповалова Ирина Владимировна. В это же время и меняется название на нынешнее. 18 августа 2017 года процентная доля предприятия делится наполовину и еще одним совладельцем становится дочь Демченко Людмилы – Аль-Дури Елена. С этого времени данное ООО начинает тесно сотрудничать с фирмами Демченко Бориса. 20 марта 2018 года в данном ООО полностью меняются учредители и директор. Одна из фирм и в дальнейшем сотрудничает с фирмами Демченко Бориса.

В декларации о доходах Демченко Людмила специально не указывает свою дочь Елену, мотивируя тем, что она с ней не проживает. Странное стечение обстоятельств или факт специального скрытия информации о вышеуказанном предприятии.



Интересный факт, что вышеуказанная учредительница Демченко Елена является женой родного брата Демченко Бориса, а именно Демченко Виталия Ивановича. Известно, что Демченко Виталий является руководителем ООО «Ани-Маркет». К 21 мая 2019 года основателем и бенефициаром данного ЧП была кипрская офшорная компания «Диосинда ЛТД». Фактически семья Демченко создала схему вывода фиктивного НДС из бюджета Украины прямо в офшоры.



Семья главного столичного фискала создала схему вывода фиктивного НДС за счет других налогоплательщиков. Зарегистрировано три уголовных производства, но они никак не расследуются. При предыдущей власти Демченко связывали с пропрезидентской командой, но смена власти никак не повлияла на ее статус. Она и дальше продолжает работать и покрывать свои «насиженные» коррупционные схемы без помех.

