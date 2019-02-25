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28 февраля в Луцке состоится общеобластное молитвенное стояние в защиту прав верующих Украинской Православной Церкви.

Фото: Волынская ОГА / volyn24.com

Молитвенно стояние начнется в 11 утра на Киевской площади, напротив здания ОГА, сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

Молитвенное стояние с участием духовенства и верующих Волынской и Владимир-Волынской епархии возглавят митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир и епископ Волынский и Луцкий Нафанаил.
ForUm

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