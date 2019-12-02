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Падение промышленности на 5% в годовом измерении является следствием общемирового тренда, заявил  заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

«В ноябре промышленность упала на 5% в годовом измерении, что стало худшим показателем после восстановления из кризиса 2014-15 годов. Но если в тот период экономика Украины была скорее исключением, то на этот раз отечественная промышленность движется в общемировом тренде. В ряде наших партнеров такой провал в промышленности произошел на несколько месяцев раньше, а связь с европейской экономикой последние годы существенно усилилась», - написал он в Facebook.

Промышленная рецессия в мире является прежде всего следствием глобальных торговых войн, отметил замминистра.

«И хотя последние десятилетия в мире состоялась деиндустриализация (в связи с ростом важности сектора услуг и технологичности промышленного выпуска), такое падение в промышленности имеет потенциал существенно затормозить глобальную экономику», - заявил Николайчук.
ForUm

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