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В Карпатах по состоянию на 2 декабря местами намело до 50 см снега, сообщается на странице Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook.

Так, на Черногорском хребте высота снежного покрова достигает 20-30 см, местами переметы до 50 см.

Согласно сообщению «Снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах», по состоянию на утро на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составила 10-15 см, на станции Драгобрат – 10 см.
ForUm

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