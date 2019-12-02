В Карпатах по состоянию на 2 декабря местами намело до 50 см снега, сообщается на странице Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook.

Так, на Черногорском хребте высота снежного покрова достигает 20-30 см, местами переметы до 50 см.

Согласно сообщению «Снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах», по состоянию на утро на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составила 10-15 см, на станции Драгобрат – 10 см.