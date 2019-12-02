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Главарь «ДНР» Денис Пушилин предложил внести изменения в «конституцию», чтобы лишить украинский язык статуса государственного и сделать русский единственным официальным языком. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

«Глава «ДНР» Денис Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции «Донецкой народной республики», определив статус русского языка как единственного государственного в республике, - сказано в сообщении. - Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом «ДНР» с Российской Федерацией».

Также Пушилин внес на рассмотрение парламентариев законопроект, предполагающий изменения в законе «Об образовании». Документом, в частности, предлагается сохранение нормы об обязательном изучении русского языка как государственного. При этом украинский, как и языки других народов региона, будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации.

«Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан «ДНР», в частности, на использование украинского языка как языка частного общения», - подчеркнули в парламенте.

В настоящий момент, согласно основному закону «ДНР», государственными языками в республике являются русский и украинский.

В Украине единственным государственным языком является украинский. 25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Бумажные СМИ должны будут печатать одинаковые тиражи изданий на русском и украинском языках, а телеканалам установили квоту в 90% для передач на украинском языке.
ForUm

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