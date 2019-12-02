Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал «секретное письмо» по «государственной стратегии реинтеграции Донбасса» частью информационной кампании, цель которой – ослабить позиции украинской стороны в переговорном процессе. Соответствующее заявление распространила пресс-служба СНБО.

«Чушь о «секретном письме» секретаря СНБО относительно так называемой «государственной стратегии реинтеграции Донбасса» - не случайный фейк, а часть большой информационной кампании. Кампании, которая ведется против Украины в рамках психологической спецоперации с целью ослабить позиции украинской стороны в переговорном процессе», - заявил Данилов.

«Логично предположить, что подпитывается определенное состояние общественного мнения на оккупированных территориях, - сказал секретарь СНБО Украины. - Очевидно, что речь идет о запугивании населения в неподконтрольных украинской власти городах и селах с целью создания максимальных препятствий их интеграции и возвращению к «материковой» Украине».

Данилов заявил, что ответом на подобные провокации будет разработка комплексной государственной стратегии реинтеграции Донбасса.