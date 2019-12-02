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Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал пророссийски настроенным украинцам покинуть страну и переехать в Россию. Об этом глава государства заявил в интервью Der Spiegel, сообщает НВ.

«Высказывается мнение, что большинство людей (на Донбассе) хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. В то же время есть неопределившиеся. И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить», — сказал он.

Зеленский назвал «неправильной» позицию украинцев, которые получили российский паспорт, живут на территории Украины и при этом считают ее территорией РФ. «Это не работает», — отметил президент.

Людей, которые одновременно имеют украинский и российский паспорта и получают социальную поддержку как в Украине, так и в России, он назвал «сбившимися с пути».

В то же время президент призвал бороться за пророссийски настроенных граждан.

«У меня нет морального права говорить «тьфу». Мы должны вернуть этих людей, бороться за них. Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими», — сказав Зеленский.

Как ранее сообщал ForUm, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей.
ForUm

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