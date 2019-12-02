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Митрополит Агафангел и архиепископ Диодор освятили храмы в Одесской области.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Одесской епархии.

«1 декабря 2019 года митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, посетил скит Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря в селе Бараново Ивановского района и совершил Великое освящение Свято-Рождество-Богородичного храма в сослужении духовенства», - сообщили на сайте Одесской епархии.

Во время литургии митрополит Агафангел совершил священническую хиротонию.

После богослужения владыка наградил церковными наградами и архипастырскими грамотами благодетелей и ктиторов храма.

Архиепископ Южненский Диодор освятил храм в честь пророка Божия Илии в селе Светлое Лиманского района Одесской области.

 В сослужении клириков благочиния архиепископ Диодор совершил в новоосвященном храме Божественную литургию.
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