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Платежный баланс Украины за январь-октябрь 2019 года сведен с профицитом в размере 2,068 млрд долл. против 254 млн долл. дефицита за аналогичный период предыдущего года, сообщает УНИАН со ссылкой на данные НБУ,

Дефицит текущего счета за 10 месяцев составил 3,424 млрд долл., приток по финансовому счету – 5,455 млрд долл.

Отмечается, что в октябре платежный баланс сведен с дефицитом 146 млн долл.

Напомним, платежный баланс Украины за январь-сентябрь 2019 года был сведен с профицитом в размере 2,214 миллиарда долларов 
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