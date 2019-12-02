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В ноябре потери вооруженных формирований РФ на Донбассе составили 107 человек, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп, украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что, по информации разведки Объединенных сил, в ноябре потери вооруженных формирований РФ составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 - составляют санитарные потери врага.
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