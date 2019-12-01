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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал заявление главы Государственной думы РФ Вячеслава Володина об угрозе «выхода» ряда областей из состава Украины.

Глава МВД Украины в ответ на слова о притеснении русскоязычных в Украине подчеркнул, что на самом деле у нас множество русскоязычных украинских националистов, и он — один из них.

«От себя — господину Володину — говорите чаще! Это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления «русского мира». Нашим, тоже скажу — сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим твердящим „мы один народ“ — перечитывайте володиных», — написал Аваков.

По его словам, слова Володина можно расценить как «новые стекла для розовых очков» для сторонников дружбы с Россией.

Напомним, спикер Госдумы РФ пригрозил выходом из состава Украины нескольких областей.
ForUm

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