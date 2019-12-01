В декабре 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 10 выходных дней и 21 рабочий.

Об этом говорится в статье 73 Кодекса законов о труде, которым установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, выходным днем будет Рождество Христово — среда, 25 декабря.

Кроме того, согласно распоряжению Кабмина, выходным будет понедельник и вторник, 30 и 31 декабря. Однако их необходимо будет отработать в субботу, 21 и 28 декабря.

Таким образом, выходными будут четыре дня подряд — с 29 декабря 2019 до 1 января 2020 года.