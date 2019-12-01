Начиная с 15 декабря в Женеве начнет работу легкое метро Lemans Express, которое свяжет город с населенными пунктами во Франции.

Об этом сообщает Neue Zurcher Zeitung.

Новая транспортная система будет включать в себя 45 станций в двух странах. Протяженность линий составит 230 километров. Стоимость проекта оценивается в 1,5 миллиарда евро.

По данным Euronews, пассажиропоток транспортной системы составит до 50 тысяч человек в день. Обслуживать новую линию будут работники двух стран.

Планируется, что новая транспортная система позволит снизить количество автомобилей на дорогах на 12%. Также должны уменьшиться пробки на франко-швейцарской границе, котрую ежедневно пересекают около 650 тыс. автомобилей.