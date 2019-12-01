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На севере Мексики в штате Коауила в результате перестрелки погибли десять членов наркокартеля и четверо полицейских, еще шесть полицейских получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Губернатор Коауилы Мигель Анхель Рикельме заявил, что перестрелка длилась больше часа. Также он сказал, что несколько людей пропали без вести.

 

Очевидцы сообщают, что сначала прозвучал мощный выстрел, потом по всему городу можно было наблюдать колонну вооруженных людей на автомобилях. Во время противостояния над городом клубился дым.
ForUm

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