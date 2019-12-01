Погода в Украине завтра, 2 декабря, принесет мокрый снег и гололедицу в западные и некоторые центральные области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в понедельник в западных, Винницкой и Житомирской областях возможен мокрый снег и гололедица, которые сохранятся до конца следующих суток, 3 декабря. Ожидается, что высота снежного покрова составит 3-8 сантиметров. В Карпатах синоптики прогнозируют до 10-20 сантиметров снега.

«Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», - отмечают в службе.