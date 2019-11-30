Печерский суд Киева восстановил прежнего ректора медуниверситета имени Богомольца Екатерину Амосову в должности руководителя учреждения.
Об этом Амосова сообщила в Facebook.
«Раньше меня восстановили три судебные инстанции, включая Верховный суд. Одновременно приказом Министра юстиции от
Кроме того, в документе суда указано, что инстанция обязывает НМУ выплатить 278 тыс. гривен зарплаты за время вынужденных прогулов (более года). Также Минздрав должен выплатить ей 1 млн гривен моральной компенсации и оплатить судебные издержки в размере 4,5 тыс. гривен.
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