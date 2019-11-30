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Часть города Марьинка в Донецкой области почти неделю остается обесточенной из-за опасений ремонтников в нападении боевиков, которые не предоставили гарантий безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

25 ноября из-за непогоды обесточило почти 260 домов в Марьинке. Бригады украинских ремонтников оперативно восстановили подачу электричества в 200 домов, другие дома остались обесточенными.

В штабе объяснили это тем, что боевики не предоставили гарантий безопасности: поврежденные линии электропередач находятся в пределах ведения огня оккупантов.

«По состоянию на 14 часов 30 ноября гарантий соблюдения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации так и не предоставлено. Украинской стороной СЦКК, через СММ ОБСЕ, вооруженным формированием РФ было подано запросы о предоставлении ими гарантий прекращения огня. Последний запрос отправлено сегодня, 30 ноября», — пояснили в ООС.
ForUm

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